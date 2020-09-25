Süper Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının ilk dakikalarında Roco ile öne geçen Fatih Karagümrük mücadelenin 90. dakikasında Sabo ile durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fatih Karagümrük maç fazlasıyla liderliğe yükselirken son şampiyon Medipol Başakşehir üç hafta sonunda puan alamayarak ligde son sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada rakibine yaptığı faülün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Ligde oynadığı 3 maçı kaybeden son şampiyon Medipol Başakşehir, henüz gol atma başarısı gösteremedi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic’le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia’nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan’ın üstünden atladığı top Ndao’da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

GOL - 90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ramazan Civelek (Dk. 89 Koray Altınay), Ndao, Darri (Dk. 80 Chahechouhe), Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Vato Arveladze)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 62 Berkay Özcan), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 72 Aleksic), Kerim Frei (Dk. 46 Guldbrandsen), Crivelli, Demba Ba (Dk. 84 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 47 Roco, Dk. 90 Sabo (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 90+5 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)