Haber Giriş: Kaynak: AA
Sampdoria Candreva'yı Inter'den kiraladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, Antonio Candreva'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sampdoria'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mavi-beyazlı kulübün 33 yaşındaki oyuncuyu Inter'den satın alma yükümlülüğüyle kiraladığı belirtildi.
Orta saha oyuncusunun, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek ekonomik bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Candreva, son 4 sezondur Inter'de forma giyiyordu.
Etiketler: İtalya serie a Sampdoria Antonio Candreva InterSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:20
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