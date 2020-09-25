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Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti
Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TRANSFER— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 25, 2020
Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır.
Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/8wBVPUCCgm
Etiketler: Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş transferSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:25
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