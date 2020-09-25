Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Luis Suarez Atletico Madrid'de
Atletico Madrid Luis Suarez transferini açıkladı. Başkent ekibi Uruguaylı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Uruguaylı oyuncunun transferini duyurdu.
Suarez ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza attı.
Atletico Madrid'in paylaştığı mesajda, "Sahada elinden gelenin en iyisini yapan ve en zorlu aşamalarda kalitesini ispatlayan dünyanın en üretken forvetlerinden biri olarak takımımıza hoş geldin" ifadelerine yer verildi.
2014 yılında Barcelona'ya transfer olan Suarez, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın planlarında yer almadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.
#SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
¡Recibimos a @LuisSuarez9 sobre el césped!
#AúpaAtleti pic.twitter.com/cTU7hr3sY2
Etiketler: Luis Suarez Atletico Madrid transferSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 21:59
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