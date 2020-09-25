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Adana Demirspor, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 35 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, stoper Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giymişti.
Etiketler: Adana Demirspor Aurelien Chedjou transferSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 21:48
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