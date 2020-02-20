Başakşehir deplasmandan eli boş döndü
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 20.55'te başlayan maçlar tamamlandı.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Saat 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1
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