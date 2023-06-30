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Spor
AA 30.06.2023 13:45

Barcelona'dan Arda Güler planı

Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i bir yıl daha sarı-lavicertli takımda tutarak transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Barcelona'dan Arda Güler planı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına dün akşam yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.

Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. LaLiga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Seria A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Mateu Alemany Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor."

"Fenerbahçe'nin planına uyuyor"

Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport, Laporta'nın açıklamalarından sonra yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ve Barcelona kulüpleri ile Arda'nın prensipte bu transfere "olur verdiğini" ancak halen çözülmesi gereken detayların olduğunu iddia eden Sport, "İmza atılmadan hiçbir transfer bitti denilemez ancak Barcelona, şu anda en az 8 kulübün istediği Arda Güler için doğru hamleleri yaparak, bir adım öne geçti. Arda'yı, Avrupa'nın üst seviyesindeki Real Madrid ve Milan gibi kulüpler de istiyor ama Deco, Barcelona'nın sportif direktörü olarak ilk büyük imzayı attırmaya yakın gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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