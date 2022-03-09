Barcelona'nın devre arası transferleri göz dolduruyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi, Ocak ayında yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirdi.

Katalan ekibi, şu ana kadar yaptığı transferlerden de önemli katkı almayı başardı. Ferran Torres, Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang ve Dani Alves, kısa zamanda teknik direktör Xavi'nin gözdeleri oldu.

55 milyon euro bedelle Manchester City'den transfer edilen Ferran Torres, 10 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kadroya kiralık olarak katılan Adama Traore ise Barça formasıyla gol üretemese de, 7 maçta 4 asist yaptı.

Arsenal'dan bedelsiz olarak alınan Aubameyang da, İspanyol devinin Luis Suarez'den sonra yaşadığı gol sorununa çare oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibiyle çıktığı 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Barcelona'nın bir diğer ara transferi olan Dani Alves ise adeta ikinci baharını yaşıyor. 38 yaşındaki sağ bek, savunmadaki katkısının yanında hücumda da 1 gol ve 3 asist üretti.