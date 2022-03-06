Ev sahibi Elche, 44. dakikada Fidel Chaves'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Gavi'nin yerine oyuna giren Ferran Torres, 60. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.

Katalan takımının galibiyet golü, 84. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Memphis Depay'dan geldi.

Maçın 90+3. dakikasında Barcelona'nın defans oyuncusu Jordi Alba sakatlık geçirirken, oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı son dakikalarda sahada kaldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, puanını 48'e çıkarıp üçüncülüğe yükseldi. Elche ise 29 puanla 14'üncülükte kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Galatasaray, 10 Mart'ta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.