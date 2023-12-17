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Spor
AA 17.12.2023 17:17

Bakan Osman Aşkın Bak Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank’ı tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı tebrik etti

Bakan Bak, Çin’de düzenlenen ve tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele eden ekipleri yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank’ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin’de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda birbirine rakip olduğu ‘Türk Finali’nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit’i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit’in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank’a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

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