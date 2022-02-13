Bakan Kasapoğlu'ndan vefat eden Trabzonsporlu taraftar için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için taziye mesajı yayımladı.
"Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum"
Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."
Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum. https://t.co/ga5Ayp2e3o— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 13, 2022
TFF'den taziye mesajı
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."
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