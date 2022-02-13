Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, bugün Trabzon'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden bordo-mavili taraftar Eyüp Yusuf için taziye mesajı yayımladı.

"Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum"

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."

TFF'den taziye mesajı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."