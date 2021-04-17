Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Vedat Albayrak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, 81 kiloda Avrupa şampiyonu olan Vedat Albayrak için kutlama mesajı yayınladı.
"Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli sporcumuz Vedat Albayrak'a başarılarının devamını diliyorum."
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