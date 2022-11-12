Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında sporcuları kutladı.

"İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak ülkemize dönen milli sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ailelerine ve antrenörlerine de şükranlarımı sunuyorum."