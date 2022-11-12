Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik masa tenisçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 9 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında sporcuları kutladı.
"İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak ülkemize dönen milli sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ailelerine ve antrenörlerine de şükranlarımı sunuyorum."
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