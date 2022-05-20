Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında sporculara başarılar diledi.
"İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Reçber, Merve Dinçel Zeliha Ağrıs'ı, gümüş madalya kazanan Görkem Polat'ı, bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen'i ve Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alican Özcan, Nurcihan Ekinci'yi gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte dalgalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."
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