Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında Kış Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek sporcular başarılar diledi.

"Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen seçmelerin ardından Çin’in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil etmeye hak kazanan kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ve erkeklerde Berkin Usta’yı kutluyorum. Şubat 2022'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."