Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Burak Şeker yönetti.

Karşılaşma statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynandı. Kasımpaşa, normal süresi 2-2 biten maçı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri, 4. dakikada Mortadha, 49. dakikada Ahmet Emin Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada kendi kalesine Alpay Çelebi ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan ağlarla buluşturdu.

Kocaelispor'un gollerini ise 40. dakikada penaltıdan ve 110. dakikada Benhur Keser ile 68. dakikada Pereira attı.

Öte yandan Kocaelispor'da Michael Pereira 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükselmişti.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın önemli anları

GOL - 4. dakikada Travinik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Mortadha arka direkte topu ağlara gönderdi. 1-0.

39. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Korner atışı sonrası Kasımpaşa savunması topu çıkarmaya çalışırken, ceza sahası girişinde meşin yuvarlağı karşılayan Omolo'nun şutunda top Varga'nın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 40. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Benhur Keser, skoru eşitledi. 1-1.

[Fotoğraf: AA]

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

GOL - 49. dakikada Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Eysseric'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet Emin Engin, ceza sahası dışından şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti. 2-1.

GOL - 68. dakikada Kocaelispor skoru eşitledi. Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pereira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.

GOL - 101. dakikada Kasımpaşa'nın üçüncü golü geldi. Donk'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Tarık Serbest'in uzaktan şutunda, top ağlarla buluştu. 3-2.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 105. dakikada soldan gelen ortada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu savunmaya çarparak sol çizgiye yakın noktada Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Kasımpaşalı oyuncunun sert ortasında Alpay Çelebi'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleye girdi. 4-2.

GOL - 110. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Benhur Keser, Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3.

GOL - 116. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Umut Bozok'la paslaşarak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, rakipleriyle girdiği mücadelede topu kaybetmedi ve yakın mesafeden düzgün bir vuruşla golünü attı. 5-3.

Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hasan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Hajradinovic, Mortadha (Dk. 91 Feyzi Yıldırım), Ahmet Emin Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Varga (Dk. 46 Umut Bozok)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Diogo Aleksis Özçakmak, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mandjeck (Dk. 103 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 104 Mevlüt Çelik), Pereira, Yiğitali Bayrak (Dk. 77 Mehmet Taş), Benhur Keser, Diop (Dk. 87 Kubilay Yavuz)

Goller: Dk. 4 Mortadha, Dk. 49 Ahmet Emin Engin, Dk. 101 Tarkan Serbest, Dk. 105 Alpay Çelebi (Kendi kalesine), Dk. 116 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 40 (Penaltıdan) ve 110 Benhur Keser, Dk. 68 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Pereira (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Varga, Dk. 84 Eren Elmalı, Dk. 86 Mortadha, Dk. 96 Donk, Dk. 108 Hasan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa), Dk. 70 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

Sami Uğurlu: Maçın zorlu geçmesini bekliyorduk

[Fotoğraf: AA]

Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Sami Uğurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bugünkü maçın zorlu geçmesini bekliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Süper Lig takımı olmamasına rağmen Kocaelispor'un etkili oyuncuları bulunduğunu biliyorduk."

Uğurlu, hücumda oyun planlarının işlediğini söyledi.

"Maça hızlı başladık ve golü bulduk. Daha sonraki dakikalarda çok fırsat bulmamıza rağmen net pozisyonları değerlendiremedik. Bunun dönüşünde az da olsa sıkıntı yaşadık. Bu değişik skorlar Türkiye Kupası maçlarında görülebiliyor. Eksiklerimizi net şekilde görüyoruz. Özellikle hücumda çok fazla gol kaçırdık. Kalabalık olarak o bölgede bulunmak istediğimiz bir oyun kurgusuydu. Hücumu sonlandıramayınca, dönüşlerde problem yaşadık ve rakibe de pozisyon verdik. Tur atladığımız için mutluyuz. Arka arkaya 3 lig maçından sonra kupa maçında fiziki yorgunluk da oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize kupada hedef belirledik ve gittiğimiz yere kadar gideceğiz."