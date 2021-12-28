Forbes Dergisi, 2021 yılında en çok kazanan sporcuları belirledi. Listedeki 50 sporcunun elde ettiği gelir, geçen yıla göre yüzde 16 artarak yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Listenin tepesinde Conor McGregor yer aldı. İrlandalı boksör, 180 milyon dolarlık geliriyle 2021'in en çok kazanan sporcusu oldu.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalardaki rekabeti burada da devam etti. Arjantinli yıldız 130 milyon dolar, Portekizli futbolcuysa 120 milyon dolar kazandı.

Amerikan futbolu oyuncusu Dak Prescott 107,5 milyon dolarla 4. sırada bulunuyor. LeBron James, 96 milyon dolarlık geliriyle listede 5'inciliğini korudu.

Listede, Neymar 95 milyon dolarlık kazancıyla kendine 6’ncı sırada yer buldu. Onu, 90 milyon dolarla Roger Federer, 82 milyon dolarla Lewis Hamilton, 76 milyon dolarla da Tom Brady takip etti.

Listenin 10. sırasında ise 75 milyon dolarlık kazancıyla Kevin Durant bulunuyor. 2020 yılında en çok kazananlar listesinin zirvesinde Roger Federer, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yer almıştı.