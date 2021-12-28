Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Bertolacci'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.
Etiketler: Transfer Haberleri Kayserispor
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