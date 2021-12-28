Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Diego Armando Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hugo Hernan Maradona, Diego Maradona gibi kariyerine Argentinos Juniors'ta başladı.
Hugo Maradona, Ascoli, Deportivo İtalia, Rayo Vallecano, Rapid Wien formalarını terlettikten sonra futbolculuk hayatına Uruguay ve Japonya liglerinde devam etti.
"Türk" lakaplı sporcu, 30 yaşında oyunculuk kariyerini noktalayarak teknik direktörlüğe adım attı.
Porto Riko'da Puerto Rico Islanders'ı çalıştırdıktan sonra İtalya'da birçok genç ve amatör takımın koçluğunu yürüttü.
Hugo, ağabeyinin vefatından yaklaşık bir yıl sonra Napoli'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler: Maradona
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