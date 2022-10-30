Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu mesajında, "Saraybosna'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Bizler için gurur kaynağı olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı
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