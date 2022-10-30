Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Saraybosna'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Bizler için gurur kaynağı olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.