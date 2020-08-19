Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Vardar ile görüşerek olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu, genç sporcunun ailesinin acısını paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, Melih Vardar için taziye mesajı da yayımladı.

"İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcumuz Melih Vardar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."