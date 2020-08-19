Galatasaray’da gündem, orta saha transfer. Teknik heyetin isteği doğrultusunda 6 ve 8 numara pozisyonlarına takviye yapmak isteyen yönetim, Mario Lemina'da sona yaklaştı.

Gabonlu oyuncu ile yıllık 1 milyon 400 bin euroya anlaşan sarı kırmızılılar, Southampton ile görüşmelerine devam ediyor.

1 yıllık kiralamaya yakın olan Galatasaray’ın, kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu için İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Gözler Seri transferinde

Yönetiminin, birkaç gün içinde Lemina transferini bitireceği kaydedildi. Galatasaray, Seri için ise önümüzdeki haftayı bekliyor.

Premier Lig’e yeniden yükselen ve takım planlamasını sürdüren Fulham’ın, Seri’nin geleceği için karar vereceği belirtildi.

Fildişi Sahilli futbolcunun satılma ya da kiralık gönderilme durumuna göre Galatasaray yönetiminin hareket edeceği öğrenildi.

Fulham Kulübü'nün Seri’yi kiralamaya yanaşmaması durumunda ise yönetimin yeni alternatiflere yöneleceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Galatasaray’da teknik heyete takviyeler sürüyor. Daha önce kulüpte görev alan Amerikalı kondisyoner Scott Piri ile anlaşma sağlandı.