Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan köy okullarına kitap desteği
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy okullarına kitap desteği yapacaklarını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kütüphanelerinde eksikleri bulunan okullardaki öğretmenlere seslendi.
"Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir."
Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 27, 2021
Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkânları sizindir. pic.twitter.com/puu83srwEs
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