Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki kulüp başkanıyla da görüşen Kasapoğlu'nun, kafiledeki kişilerin son durumlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ise "Fatsa Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.