Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan kaza geçiren takımlara geçmiş olsun telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatsa Belediyespor ile AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş takımlarının yaşadıkları trafik kazalarına ilişkin kulüp başkanlarını arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki kulüp başkanıyla da görüşen Kasapoğlu'nun, kafiledeki kişilerin son durumlarıyla ilgili bilgiler aldı.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ise "Fatsa Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş takımlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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