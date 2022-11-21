Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Hıncal Uluç için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında "Spor basınımızın duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 09:52
- 09:45
- 09:35
- 09:27
- 09:53
Sıradaki Haber
Danimarka ile Tunus 2. randevuda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz