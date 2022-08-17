Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını söyledi.
"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.
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