İdmanda el bileğinden sakatlanan ve yapılan son kontroller sonunda el bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu’nun mesajın, “Geçmiş olsun Altay. İnşallah daha güçlü döneceksin” ifadelerine yer verildi.