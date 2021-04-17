Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Altay Bayındır’a geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, el bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İdmanda el bileğinden sakatlanan ve yapılan son kontroller sonunda el bileğinde kırık tespit edilen Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu’nun mesajın, “Geçmiş olsun Altay. İnşallah daha güçlü döneceksin” ifadelerine yer verildi.
Geçmiş olsun Altay. İnşallah daha güçlü döneceksin. @AltayBayindir_1 pic.twitter.com/PQNcuJbMJn— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 17, 2021
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