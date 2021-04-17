Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın el bileği kemiğinde kırık tespit edildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genç kalecinin dün gerçekleşen antrenmanda şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdi.
Yapılan kontrollerin sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve Bayındır yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edilecek.
Genç kaleci sezonu kapattı.
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/YH3cSjRmgB
Etiketler: Fenerbahçe Son Dakika
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