Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genç kalecinin dün gerçekleşen antrenmanda şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdi.

Yapılan kontrollerin sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve Bayındır yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edilecek.

Genç kaleci sezonu kapattı.