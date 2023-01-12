Lefkoşa'yı Rum kesiminden ayıran Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan sahada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile incelemede bulunan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Osmanlı devleti döneminde cirit müsabakaları için kullanılan Taksim Sahası'nın ilk etabının yeniden düzenlenerek gençlerin hizmetine sunulduğunu, alanın Kıbrıs Türk halkı için yıllarca önemli misyon üstlendiğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Taksim Sahası'nın ara bölgede kaldığını ifade ederek, sahaya daha sonra tenis, basketbol ve diğer sporlara hizmet verecek düzenlemelerin de yapılacağını söyledi.

KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için desteklerin artacağına işaret eden Kasapoğlu, bu desteklerin altyapı ve sporda da süreceğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de ülkenin tarihi günlerden birini yaşadığına dikkati çekerek, "Bugün ülkede tarihe şahitlik ediyoruz. Özlenen Çetinkaya'ya ait saha Anavatan Türkiye'nin desteğiyle yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu. Anavatanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeniden yapılan Taksim Sahası konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kötü niyetle davrandığını ifade eden Üstel, Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK) futbol takımının antrenmanlarını sahada yapacağını dile getirdi.

Üstel ile Kasapoğlu'na sahaya yaptıkları ziyaret esnasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Konuşmaların ardından Çetinkaya TSK Kulüp Başkanı Süleyman Yemen, Bakan Kasapoğlu'na kulübünün formasını hediye etti.

Burada bir süre Çetinkaya TSK'lı futbolcular ile sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra Kıbrıs Bilim Zeka Vakfı'na ait bilim merkezini ziyaret etti.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'yı Rum yönetiminden ayıran BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Taksim Sahası'nın kullanımı,1958'den beri KKTC'nin Çetinkaya TSK futbol takımında bulunuyordu.

2014 yılında ralli yarışları nedeniyle yıkılan sahanın kullanım hakkı, geçen yıl BM tarafından Çetinkaya TSK'ya iade edildi.

Taksim Sahası, Çetinkaya TSK'nın girişimleri, Türkiye'nin proje desteğiyle 8 yıl sonra yeniden yapılarak hizmete sokuldu.