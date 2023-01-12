TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Fenerbahçe'ye ise derbi maçtaki saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasının yanı sıra bazı tribünlerde yer alan taraftarların bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Anıl Demir'e de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Corendon Alanyaspor'a 56 bin, Trabzonspor'a 212 bin, Galatasaray'a 21 bin ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 100 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

PFDK, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Corendon Alanyasporlu bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir maçlığına bloke etti.