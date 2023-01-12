Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de hedef Haji Wright
Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Haji Wright’ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Fraport TAV Antalyaspor ile Amerikalı oyuncu hakkında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde golcü oyuncu için resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Haji Wright, Fraport TAV Antalyaspor forması ile bu sezon tüm kulvarda 17 maça çıktı.Golcü oyuncu, 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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