Sarı lacivertliler, Haji Wright’ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Fraport TAV Antalyaspor ile Amerikalı oyuncu hakkında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde golcü oyuncu için resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Haji Wright, Fraport TAV Antalyaspor forması ile bu sezon tüm kulvarda 17 maça çıktı.Golcü oyuncu, 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.