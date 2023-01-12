Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'da forma giyen kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşma imzalandı.

Arda Akbulut Adanaspor'umuzda



Kulübümüz Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/6gzsojQ7DK — Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) January 12, 2023