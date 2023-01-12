Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor kaleci Arda Akbulut'u transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'da forma giyen kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşma imzalandı.
Arda Akbulut Adanaspor'umuzda— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) January 12, 2023
Kulübümüz Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/6gzsojQ7DK
Etiketler: Adana Transfer Haberleri
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