Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Geçmiş Olsun Stefan Kuntz" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

