Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ameliyat edildi
A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Geçmiş Olsun Stefan Kuntz" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz
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