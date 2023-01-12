Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık Holding Stadı'nda 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi ile maç günü Kırbıyık Holding Stadyumu Passolig gişelerinden satın alınabilecek.

7 yaş ve üzeri taraftarlar için Passolig kart zorunluluğu bulunan maçın bilet fiyatları ise, maraton tribünü 200, kuzey ve güney tribünleri için 100 lira olarak belirlendi.