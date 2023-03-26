Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Trabzonspor'un yeni başkanı Doğan'ı kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Trabzonspor Mehmet Kasapoğlu
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