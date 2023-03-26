Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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