Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Yağmur Melek Şahin'den 3 madalya
[Fotoğraf: Türkiye Halter Federasyonu]
Milli halterci Yağmur Melek Şahin, Arnavutluk'ta devam eden Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Durres şehrinde organize edilen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na 45 ülkeden 133 kadın, 135 erkek olmak üzere 268 sporcu katıldı.
Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar 40 kiloda temsil eden milli sporcu Yağmur Melek Şahin, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Organizasyona madalyayla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.
Etiketler: Halter Milli Sporcular
Son Haberler
- 00:05
- 11:51
- 11:42
- 11:32
- 11:19
Sıradaki Haber
EURO 2024 Elemeleri'nde sonuçlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz