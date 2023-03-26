Depremzedeler yararına yapılacak maç için Azerbaycan'a gelen sarı-kırmızılı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi'ye ilgi gösteren futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm geliri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.

[Fotoğraf: AA]