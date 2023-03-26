Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Bakü'de coşkuyla karşılandı
[Fotograf: AA]
Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la yapacağı hazırlık maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.
Depremzedeler yararına yapılacak maç için Azerbaycan'a gelen sarı-kırmızılı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi'ye ilgi gösteren futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı.
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.
60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm geliri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Galatasaray Azerbaycan
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