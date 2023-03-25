Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonalarda madalya müsabakaları başladı.

58. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, 55 kiloda Tuba Yakan bronz madalya elde etti. Kadınlar ferdi katada ise Dilara Bozan bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur gümüş, 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda ise Burak Uygur bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Erkekler ferdi katada ise Kutluhan Duran bronz madalyayı boynuna taktı.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Para karatecilerden 2 bronz madalya

2023 Avrupa Para-Karate Şampiyonası'nda ise milli sporcular 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Nesrin Cavadzade, erkeklerde ise Berkay Uslu bronz madalya elde etti.