Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli snowboardcu Nisa Özsoy Avusturya'da bronz madalya kazandı
Milli snowboardcı Nisa Özsoy, Avusturya'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) SL yarışında bronz madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ev sahibi Avusturya'nın yanı sıra Güney Kore, Polonya gibi alpin snowboard dalında güçlü olan ülkelerin de katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden Nisa Özsoy üçüncü oldu.
Diğer milli sporculardan Selin Gülce Güler beşinci, İrem Gezer ise yedinci olarak yarışı tamamladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli takımı sporcusu Nisa Özsoy, Avusturya Villach-Gerlitzen'de FIS SL yarışında kürsüye çıktı. Avusturya, Kore, Polonya gibi Alpin Snowboard dalında güçlü olan ülkelerin de katıldığı yarışta ülkemizi temsil eden Nisa Özsoy bronz madalya aldı pic.twitter.com/PUXW9gob3A— Türkiye Kayak Federasyonu (@kayakfed) March 25, 2023
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