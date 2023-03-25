Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ev sahibi Avusturya'nın yanı sıra Güney Kore, Polonya gibi alpin snowboard dalında güçlü olan ülkelerin de katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden Nisa Özsoy üçüncü oldu.

Diğer milli sporculardan Selin Gülce Güler beşinci, İrem Gezer ise yedinci olarak yarışı tamamladı.