Ordu'da 1967 yılında kurulan ancak ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir liglerde yer almayan Karadeniz temsilcisi, yapılan çalışmalar sonucu Ordu 2. Amatör Küme'de yer alma hakkı elde etti.

Orduspor, büyük bölümünü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kulüplerden transfer ettiği futbolcular ve teknik heyet ile ilk maçına çıktı. Mor beyazlı ekip, Ordu İdmanyurdu ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde ilk mücadelesini 3-0 kazandı.

Vali Tuncay Sonel, maç öncesi her iki takım kaptanı ve hakemlere çiçek verdi. Sonel, Orduspor'un Türk futbolu için önemli olduğunu vurguladı.

"Yaklaşık 2,5 yıldır ekibimiz, içerisinde iki avukatımız, bir profesör, bir menajerimizle birlikte sürece dahil oldu. TFF Başkanı ve FIFA'yla görüşmelerimiz yapıldı. Dün transferin son günüydü. FIFA'ya taahhütnamemizi yerine getirerek, sahalara dönme müjdesini aldık."

Sonel, 6 Şubat'ta Türkiye'nin depremler yaşadığını anımsattı. Sonel, Orduspor heyecanını şehre yeniden yaşatmak istediklerine değindi.

"Deprem bölgesinden futbolcu kardeşlerimiz geldi. Dün itibariyle onay çıkınca hemen Trabzon'da lisans işlemlerini yaptık. Trabzonspor, Giresunspor, Samsunspor, Eskişehirspor, memleketimin takımı Adana Demirspor birer değer. Ülkede bu değerlerin kaybolmaması lazım. Orduspor da bir değer. Mor-beyazlılar bugün sahaya çıkıyor. Emeği geçen tüm ekibime, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Sonel, Orduspor'un sürecin gelişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği olduğunu sözlerine ekledi.