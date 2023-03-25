Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılı ilk divan kurulu toplantısında konuştu.

"Mali anlamda kulübü çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali olarak olabilecek en iyi durumda olduğumuzu beyan ediyorum. Avro olarak dönünce borçlar yarı yarıya azalmış. Enflasyon üzerinden değerlendirince borçlar yarı yarıya aşağıda kalmış. Bunlar kötünün iyisi. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. 'Geçmişi konuşmayalım' diyorlar, konuşmayalım ama unutmayalım. Geldiğimiz zaman kulübün mali olarak yürütülemeyecek durumda olduğunu biliyoruz."

Çebi, kulübün borçlarının yönetilebilir olduğunu aktardı.

"Bugün Beşiktaş'ın yönetilemeyen bir borcu yoktur. Hiçbir çalışanına ve dışarıdaki kuruma borcu yoktur. Geldiğimiz gün 2 milyar 750 milyon lira olan borcun üstüne 1 milyar 700-800 milyon lira civarı faiz söz konusuydu. Bunun üzerine, geldiğimiz günden bugüne pandemi, deprem, UEFA'nın ağır kuralları derken başımıza gelmeyen kalmadı. Kulüp ekonomik olarak bu krizlerde olabilecek en iyi şekilde yönetilmiştir."

Çebi, denetleme kurulunun açıkladığı borca katılmadığını ifade etti.

"Pandemide 400 küsur milyon lira civarında yayıncı kuruluşun vazgeçtiği ödeme var. 600 milyon lira pandemide gelmeyen gelir var. Bunları alt alta koyduğunuz zaman 2 milyar 230 milyon lira elimizde olmayan sebeplerle kayıp ve gider olmuştur. 5 milyar 200 milyon lira borcumuz olduğunu iddia ediyorum. 6 milyar 200 milyona kasanızdaki parayı koyup 5 milyar 700 milyona düşüyorsanız, alacaklarınızı da var kabul etmek zorundasınız. Alacaklarınızı aldıktan sonra bu kulübün borcu 5 milyar 200 milyon liradır."

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"Hiçbir zaman 5 puan istemedik"

Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılması yönündeki görüşlerine yapılan eleştiriler ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla ilgili konuştu.

"Depremden 3 gün sonraydı. TFF Başkanı, Kulüpler Birliğinde toplantı yaparak puan sistemiyle ilgili 2 öneride bulundu. Birine sıcak baktığını hissettim. Beşiktaş'ın zararına olduğunu biliyordum. Soruları üzerine cevapladım. Zamanı değildi diyenler, ne zamandı? TFF'nin 30 gün ertelediği maçların başlamasına 2 gün kala bu konuyu gündeme getirmişken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harekete geçmesi ve sosyal medyadaki yazışmalar TFF'nin elini rahatlattı. Ben ne yapmalıydım arkadaşlar? Orada yapılan bir yanlış yok. Hiçbir zaman 5 puan istemedik. Adalet ve haktan bahsettik. Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı gün bizim savunduğumuz TFF tarafından kabul edilseydi acaba susacaklar mıydı? Gündeme gelmemesi gereken zamanda TFF tarafından getirilmesi beni mecbur bırakmıştır. TFF'nin elini güçlendiren sosyal medya hareketi doğru değildi."

"Hiçbir şeye yaramayan futbolculara 30 milyon avro ödeme yaptık"

Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla ilgili kendilerine yapılan eleştirilere cevap vererek, yanlış yapılan futbolcu kontratlarından sezon sonunda kurtulacaklarını dile getirdi.

Çebi, bu sezon kaliteli ve genç oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini aktardı.

"Çok garip eleştiriler var. 'Premier Lig takımı kurdu' diye espriler yapıyorlar. Futbolda bu sezon bittiğinde bize teslim edilen kontratlardan kurtulacağız. Hiçbir şeye yaramayan futbolculara 30 milyon avro ödeme yaptık. Yeni kontratlarımızda futbolcu kötüyse Beşiktaş o oyuncuyla yollarını ayırır. Tedbirliyiz. Uzun süreli kontratımız yok. Bu sezonki transferlerde çok genç çocuklarımız var. Gedson, Tayyip Talha ve Emrecan başarılı. Transferler, geleceğe yönelik çok önemli değerler. Dört yıldan beri yanlış yapılan sporcu kontratlarının yükünü kimse çekmeyecek. Mayıstan sonra birçok problemin çözüldüğünü göreceksiniz."

"Basket takımı ile ilgili özür borcum var"

Başkan Çebi, siyah-beyazlı erkek basketbol takımıyla ilgili eleştirilere hak verdiğini aktardı.

"2017-2018'de 9 milyon dolar harcanarak takımımız 4. oldu. 2020-2021'de 1 milyon dolar harcanarak 5. oldu. Aradaki 8 milyon dolar, 160 milyon lira ediyor. Faiziyle 300 milyon lira. 'Bu hatayı yapmayayım.' dedim. Muhteşem bir Banvit projesiyle bu işi devam ettirelim istedik. Futbol takımlarının olmadığı illerde basket takımlarına ağır bütçe ayrılarak yola çıkıldığını gördük. Sezon bittiğinde üzülmemiş olacaksınız. Söz veriyorum."