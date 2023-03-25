Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kopaonik Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen FIS yarışmasında Bünyamin Çelik'in 2 altın, Demirkan Hasırcı'nın ise 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlarda ise Sıla Kara'nın, birer altın ve gümüş madalya aldı.