Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı'ndan 6 madalya
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmasında 6 madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kopaonik Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen FIS yarışmasında Bünyamin Çelik'in 2 altın, Demirkan Hasırcı'nın ise 2 gümüş madalya aldı.
Kadınlarda ise Sıla Kara'nın, birer altın ve gümüş madalya aldı.
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