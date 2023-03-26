Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı Bursa'da
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 28 Mart'ta yapılacak Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi.
Ermenistan'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı, daha sonra otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.
Bursa'da kampa girecek A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa A Milli Futbol Takımı
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