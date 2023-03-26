Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı.

Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

Kulüp başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak" dedi.

"Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz"

Doğan, daha önceki konuşmasında "yeni bir hikayeye başlıyoruz" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve bugün gerek Trabzon’dan gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse Avrupa’dan kongremize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin."

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için bireysel aday olan Deniz Erçin 52, Recep Bakırtaş 54, Harun Özdemir 55, Levent Sekban 60, Aydın İskender 54, Muhammet Başkan 54 oy alarak listeye giremedi.