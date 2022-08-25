Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen töreni yerinde takip eden Kasapoğlu, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra programa katılan birçok spor adamıyla, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.