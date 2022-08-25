Bakan Kasapoğlu Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenini izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi törenini takip etti.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen töreni yerinde takip eden Kasapoğlu, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra programa katılan birçok spor adamıyla, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.
Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.
İstanbul— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 25, 2022
Tüm dünyadan futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine katıldık.
Önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/o7yMpwZ8D3
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