Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında bütün sporculara başarılar diledi.

"Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda, ülkemize altın madalya kazandıran Eda Eltemur, Serap Özçelik Arapoğlu, Erman Eltemur, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Kazanılan altın madalyalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada Türk bayrağımızı gururla temsil eden bütün sporcularımıza ise başarılar diliyorum."