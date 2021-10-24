Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'da Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programında yaptığı konuşmada, gençlerin voleybolla tanışmasına vesile olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kasapoğlu, her kesimden insanı spora teşvik etmek amacıyla bakanlık olarak önemli projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

"Spordaki temel hedeflerimiz; öncelikle sporun tabana yayılmasını, bununla yeteneklerin keşfedilmesi ve her insanımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü anlamda sağlanması. Bunun başında çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. 'Kadın odaklı spor' diyoruz, kadınlarımız sporda önceliğimiz. Bu anlamda 'Yarının Sultanları' projesi, kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından bir tanesi."

[ Fotoğraf: İHA]

Türkiye'nin sporda önemli bir noktaya geldiğini ve bunu olimpiyatlarda görebildiklerini aktaran Kasapoğlu, amaçlarının bu çıtayı toplumun tüm kesimiyle daha da yukarılara götürmek olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, yarının şampiyonlarını, yıldızlarını desteklemek amacıyla 81 ilde güçlü spor altyapıları oluşturduklarını dile getirdi.

"Pek çok branşı en güzel şekilde destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, basketbola, boksa, güreşe, okçuluğa her alanda kendisini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz."

[ Fotoğraf: İHA]

Bakan Kasapoğlu, "Yarının Sultanları" projesini de bugüne kadar geldiği süreç dolayısıyla çok başarılı bir proje olarak değerlendirdi.

Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti de "Yarının Sultanları" projesinin üçüncü sezonunun bugün Muğla'da başladığını söyledi.

Guidetti, koronavirüs nedeniyle çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncular çok iyi antrenman yapıyorlar. Çok eğlenceli olan üçüncü sezon başladı."

[ Fotoğraf: İHA]

Bakan Kasapoğlu, açıklamanın ardından ''Yarının Sultanları"nın antrenmanlarını izledikten sonra sporcularla Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Muğla'da gönüllü gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla ve İlçelerinde görev yapan gönüllü gençlerle Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Muğla'da gençleri görmeye, sohbet etmeye geldiğini söyledi.

Kasapoğlu, gönüllü gençlerin geçtiğimiz aylarda Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında fedakarca görev yaptığını ve bu nedenle gençlere teşekkür etmek için geldiğini belirtti.

"Yangın sürecinde ben olimpiyatlar nedeniyle Tokyo'daydım ama gönüllüler buradaki varlığınızla, gayretinizle çok anlamlı bir misyon ifade ettiniz. Gönüllüğün ne olduğunu ve ne olması gerektiğini gösterdiniz. Özverinin, çabanın, inancın ne olduğunu gösterdiniz. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Gençlerin özverili çabaları nedeniyle birçok kişiye de örnek teşkil ettiğini anlatan Kasapoğlu, 2019 yılını ''Gönüllülük Yılı'' ilan ettiklerini hatırlattı.

Kasapoğlu, bundan sonra da her yılın gönüllük yılı olduğunu ve gençlerin de bu önemli başlangıcın mimarları olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, her gittiği ilde gönüllük kavramının her geçen güçlendiğini gördüğünü ve bunun da kendisini mutlu ettiğini anlattı.

"Gönüllü gençlerimiz her geçen gün heyecanıyla, niteliğiyle ve sayısıyla güçleniyor. Biz millet olarak gönlü geniş bir milletiz. Öyle bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bize de bu mirası daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımak, bu önemli sorumluluğu yükseltmek düşüyor. Gençlerimiz bu mirası güçlendirerek, yükselterek bir sonraki nesillere aktaracak. Üniversitelerimizde gönüllük dersine başladık. Bunun bir kademe sonrası inşallah ortaokul ve liselerde yine gönüllük çalışmalarının müfredata alınması için çalışıyoruz. Spordan sanata, sanattan kültüre, sağlığa, eğitime her alanda gönüllü uygulamalarını zenginleştireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, daha sonra Muğla Tenis Kulübünü de ziyaret ederek tenis kortunda antrenman yapan çocuklarla bir araya gelip sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla programı kapsamında Muğla Valiliğini de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Kasapoğlu'nu Valilikte Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, bazı belediye başkanları ve yetkililer karşıladı.

Bu arada Kasapoğlu'na, Muğlaspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Uçar tarafından yeşil beyazlı atkı hediye edildi.