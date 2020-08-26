Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9 yıl sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Formula 1'e dair detayları ve yapılan hazırlıkları

TRT Haber'de anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9 yıl sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Formula 1'e dair detayları ve yapılan hazırlıkları @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/jmgc0oAi7k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2020

Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Pek çok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Spor, ülkemizin dönüşümünü en güzel şekilde yansıtan alanlardan. Türkiye bundan böyle bu süreç itibarıyla organizasyonlarda talep eden değil talep edilen, aranan ülke konumuna geldi. Bu hakikaten çok önemli bir aşama.

Ülkemizin dört bir yanı, pek çok alanda, pek çok branşta mükemmel tesislerle donanmış durumda. Pek çok organizasyona da en güzel şekliyle ev sahipliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Bu yıl çok önemli organizasyonlar vardı, malum pandemi süreci bunları erteletmek zorunda bıraktı ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu organizasyonları en güzel şekliyle ev sahibi olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

"Terkar İstanbul'un ev sahibi olması mutluluk verici, çok heyecan verici"

Formula İstanbul Park bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önceden bu işi sahiplenmesiyle gelinen süreç. Terkar İstanbul'un ev sahibi olması bu anlamda tabii ki mutluluk verici tabii ki çok heyecan verici. Bunu da inşallah en güzel şekliyle, Türkiye olarak, İstanbul olarak gerçekleştireceğiz. Bunun ben hem ülkemiz açısından hem Formula ailesi açısından sevindirici olduğunu düşünüyorum.

Bakanlık olarak spor turizmi bizim için önemli başlıklardan bir tanesi. Bununla ilgili çok ciddi bir çalıştayı geçtiğimiz yıl düzenledik ve bununla ilgili yine Erzincanımızda kış sporlarıyla ilgili bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Burayı da spor turizmi destinasyonlarından biri haline getireceğiz. Çünkü gerek pist gerek iklim şartları o anlamda bu bölgenin çok önemli bir rekabet avantajına da sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Formula 1 seyircili mi olacak?

Musabakalar, pek çok organizasyon taraftarla çok daha güzel, heyecan verici. Sürecin takibi ve kurumlar arası iş birliği önemli. O çerçevede en güzel, en hayırlı karar alınacaktır diye düşünüyorum.

Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi finali ve pek çok organizasyon yine ülkemizde inşallah düzenlenecek.