Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü Erkek Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı yürekten kutluyorum. Tarihte ilk kez madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Eskrim
Son Haberler
- 19:39
- 19:18
- 20:06
- 19:08
- 19:05
Sıradaki Haber
Milli eskrimcilerden bronz madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz